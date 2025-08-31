Европейская «партия войны» сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Таким образом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявления западноевропейских лидеров.

«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются», - ответил Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, поведение европейских политиков ярко контрастирует с подходом, которого придерживается российский лидер и президент США Дональд Трамп. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что усилия главы белого дома по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить.

Ранее журнал Atlantic писал, что президент США Дональд Трамп возмущен требованиями главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер считает, что Киеву нужно пойти на уступки.