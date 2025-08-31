МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Не унимаются»: Песков о резких заявлениях лидеров Европы в адрес Путина

Поведение европейских политиков ярко контрастирует с подходом, которого придерживается Путин и Трамп, отметил Дмитрий Песков.
Игнат Далакян 2025-08-31 14:26:47
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Европейская «партия войны» сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Таким образом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявления западноевропейских лидеров.

«Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются», - ответил Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, поведение европейских политиков ярко контрастирует с подходом, которого придерживается российский лидер и президент США Дональд Трамп. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что усилия главы белого дома по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить.

Ранее журнал Atlantic писал, что президент США Дональд Трамп возмущен требованиями главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер считает, что Киеву нужно пойти на уступки.

#в стране и мире #Европа #высказывания #Димитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 