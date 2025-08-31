МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Муравейко: учения ОДКБ отодвинули от западных границ во избежание провокаций

Первый замминистра обороны Белоруссии Муравейко рассказал, что учения ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» отодвинули от западных границ, чтобы избежать обвинений в возможных провокациях.
Игнат Далакян 2025-08-31 13:26:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Стартовавшие в Витебске совместные учения ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» отодвинули от западных границ, чтобы избежать обвинений в возможных провокациях. Об этом рассказал «Звезде» начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

«Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях. Учения проходят на полигонах в глубине страны. В ответ на надуманную провокацию от нашей страны, западные силы и средства проводят около восьми учений в Литве, Латвии и Польше», - сказал первый замминистра обороны Белоруссии нашему корреспонденту Игорю Лапику.

Открытие прошло на площади Победы и в мемориальном комплексе «Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам».

В учениях принимают участие Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Всего задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения.

Делегации военнослужащих государств - членов ОДКБ и рабочих органов Организации также возложили цветы к памятнику «Десантникам всех поколений».

Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин доложил об увеличении скорости развертывания сил ОДКБ на заседании Коллегии Минобороны России. Он отметил, что в рамках организации устранены проблемы с организацией воинских перевозок, что повысит оперативность развертывания сил коллективной безопасности.

#белоруссия #Витебск #наш эксклюзив #учения ОДКБ
