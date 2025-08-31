МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Масло и лакокрасочные материалы на складе в Балашихе пытаются потушить с вертолета

Площадь возгорания составила примерно 4 000 квадратных метров
Дарина Криц 2025-08-31 12:07:27
© Фото: strebezheva, Telegram © Видео: NPR, AnnaBalueva, ru_balashiha, Telegram

В подмосковной Балашихе сотрудники МЧС РФ пытаются потушить масло и лакокрасочные материалы, для чего уже задействовали вертолеты. В городском округе загорелся склад.

Работу пожарных осложняет сильная задымленность. Площадь возгорания составила примерно 4 000 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно огромные клубы густого черного дыма, из которого вырывается оранжевое пламя. Это жуткое зрелище можно наблюдать практически из любой точки города.

Движение на улице Звездная перекрыто. По предварительным данным, пострадавших нет Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

