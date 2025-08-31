Крупный пожар вспыхнул на складе в Балашихе

В подмосковной Балашихе возник крупный пожар. По данным МЧС России, загорелись складские помещения.

«Тушат склад. Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Площадь пожара составляет порядка 4 000 кв.м, уточнили в МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет.

Тушение пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. В настоящий момент к ликвидации пожара привлекли более 80 человек и 30 единиц техники.