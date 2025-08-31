МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Су-25 разнесли опорник ВСУ авиационными ракетами

Самолеты ВС РФ успешно выполнили боевое задание в зоне СВО.
2025-08-31 06:46:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы самолетов Су-25 ВКС России в зоне проведения СВО. Экипажи штурмовой авиации уничтожили личный состав и опорный пункт украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Центр». Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После выполнения боевого задания штурмовики успешно вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиатехники к повторному вылету.

Ранее сообщалось, что Расчеты 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи украинских боевиков в Днепропетровской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#самолеты #Минобороны РФ #ВС РФ #Су-25 #ВСУ
