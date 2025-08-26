МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД узнали о новой схеме мошенничества под предлогом проверки терминала

Жертвами становятся владельцы торговых точек.
Дима Иванов 2025-08-26 17:34:47
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщило о новой схеме мошенничества, связанной с якобы проверкой платежных терминалов.

В ведомстве рассказали об инциденте, когда злоумышленник, представившись сотрудником компании-эквайера, обеспечивающей безналичные платежи, связался с магазином.

Мошенник убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту, объяснив это необходимостью тестирования терминала. Он заверил, что деньги вернутся в течение 15-20 минут, и попросил отправить чек об оплате через файлообменник для подтверждения операции.

С 1 сентября вступает в силу закон, который позволяет банкам ограничивать снятие наличных через банкоматы при подозрительных операциях. Кредитные учреждения будут обязаны проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

