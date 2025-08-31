Психолог дала советы, как мотивировать ребенка полюбить учебу

В преддверии Дня знаний и наступающего нового учебного года специалисты дали рекомендации родителям, как помочь ребенку справиться со стрессом из-за учебы и получать высокие оценки.

Так, одним из условий является отсутствие критики ребенка, важно отделять его самого от его же поступка или заработанных отметок, равно как и не перекладывать на него свой негатив. Об этом со «Звездой» поговорила детский психолог Кира Макарова.

«Не нужно ругать ребенка. Отделять его от его поступка: "Ну как же так у тебя получилось? Там двойка, ты же вроде там все знаешь, ты такой молодец. Давай с тобой повторим, что ты не понял?". То есть никогда не нужно перекладывать на ребенка негатив собственных эмоций. Дети ведь они устроены как? Они всегда смотрят на родителя с одной только целью - любят меня или не любят. И здесь важно понимать, что двойка не должна вставать между вами и любовью к ребенку», - пояснила специалист.

Она посоветовала сместить акцент на эмоции школьника, а не его оценки. Также важно наладить режим дня, он должен знать, когда сможет отдохнуть. Кроме того, следует разгрузить выходные дни и не занимать их учебой, секциями. Все это поможет ему снизить риски неудач в школьной учебе. Огромное значение в получении знаний имеет мотивация и добывать их учащийся должен сам, а не кто-то за него, уточнила психолог.

«Вот тут еще такой удивительный парадокс, точнее, это не парадокс, а это закон развития психики. Чем выше мотивация внешняя, тем меньше мотивация внутренняя. Вот все дело в том, что ребенок учится, исходя из своей внутренней мотивации. Каждый человек учится только сам. За него учиться нельзя никому», - добавила Кира Макарова.

Захотеть учиться и иметь собственную внутреннюю мотивацию ему поможет сопереживание родителей, радость его успехам и помощь в неудачах. Однако нельзя что-то делать за ученика и взваливать на себя его ношу.

«Человек учится только сам. И вот это ребенок должен понимать, он должен любить учиться. А для этого нужно развивать кругозор, для этого с ним нужно читать, для этого его нужно водить в театры, на выставки, обсуждать все это и развивать познавательную сферу ребенка. Но не запихивать в него все подряд. Не надо этого делать, а внимательно присматриваться, что ему интересно, что он любит, и создавать условия для развития его самого и его талантов», - посоветовала детский психолог.

Немногим ранее другой специалист по детской психике сделала акцент на здоровье ребенка. Надежда Резенова порекомендовала раньше ложиться и раньше вставать и сдать анализы на наличие витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует уделить магнию и витаминам группы B.