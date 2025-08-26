МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Раньше ложиться, следить за магнием: психолог о подготовке школьников к 1 сентября

Также важно не переусердствовать с секциями и репетиторами.
Дима Иванов 2025-08-26 16:56:15
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Возвращение в школу - стрессовый момент для детей и подростков. Важно постепенно перейти на учебный режим, убедиться, что организму хватает витаминов, и не переусердствовать с кружками. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала детский психолог Надежда Резенова.

В первую очередь ребенку нужно перейти на обычный режим сна. Летом дети обычно ложатся позже, поэтому нужно постепенно выравнивать режим - раньше ложиться и раньше вставать.

Также рекомендуется сдать анализы и убедиться, что ребенку хватает витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует уделить магнию и витаминам группы B.

Психолог посоветовала чрезмерно не перегружать детей подготовительными курсами, секциями и репетиторами. Особенно тех ребят, что идут в 1-й класс. Это достаточно стрессовый момент - ребенок адаптируется к новому окружению, одноклассникам и учителям.

«Родителям следует наблюдать за поведением ребенка. Чтобы не было каких-то чрезмерных нагрузок. Если вы видите, что он очень устает, очень тревожный, плаксивым стал, то нагрузки надо снижать», - подчеркнула Резенова.

Специалист добавила, что одного кружка и школы вполне достаточно для нормального развития ребенка. Для детей с особенностями нужна индивидуальная программа.

Ранее детский психолог рассказала, как не допустить зависимости от гаджетов у детей.

#здоровье #Школьники #наш эксклюзив #детский психолог
