Путин поздравил россиян с Днем шахтера

Российский лидер Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Видеообращение президента опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование! От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России и, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков», - заявил он.

Путин пообещал помощь от государства и бизнеса в развитии угольной отрасли. По его словам, власти будут поддерживать коллективы угледобывающих компаний, обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Президент напомнил, что в 2025 году исполняется 90 лет со дня установления мирового рекорда Алексеем Стахановым. Вместе со своей бригадой за одну смену он выдал 102 тонны угля, и день их трудового подвига стал профессиональным праздником шахтеров.

«Вы обладаете сильным, прямым характером, на вас всегда можно положиться, а ваша верность трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека», - отметил Путин.

Он также поблагодарил горняков Кузбасса за усердный труд и шахтеров Донбасса за стойкость, проявленную во время работы в очень непростых условиях. Всех, кто отмечает профессиональный праздник сегодня, Владимир Путин пожелал здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее президент поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием. Он напомнил о подвиге основателей отрасли и выдающихся ученых, инженеров и специалистов, отметив, что благодаря их труду в нашей стране существует надежный «ядерный щит».