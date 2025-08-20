МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием

В день 80-летия атомной промышленности также стало известно о назначении первой женщины-капитана атомного ледокола.
Лиза Губина 2025-08-20 22:53:12
© Фото: President of Russia Office Keystone Press Agency Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам атомной промышленности, поздравив их с 80-летием отрасли. Соответствующую телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Президент напомнил о подвиге основателей отрасли и выдающихся ученых, инженеров и специалистов, отметив, что благодаря их труду в нашей стране существует надежный «ядерный щит».

«Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации “Росатом” хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников», - говорится в поздравлении.

В завершение президент выразил уверенность в том, что госкорпорация будет продолжать двигаться в направлении укрепления международной кооперации.

Напомним, Росатом сегодня также объявил о первой женщине-капитане атомного ледокола. Ранее Марина Старовойтова трудилась в качестве старшего помощника капитана атомохода «Ямал», сегодня, на торжественном концерте стало известно о новом назначении.

#Россия #Владимир Путин #Росатом #поздравление #атомная отрасль
