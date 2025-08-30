Самым подорожавшим товаром в мире стал кофе

В августе цены на кофе продемонстрировали рост повсеместно во всем мире. Так сорт робуста увеличился в цене в полтора раза, а арабика - на 29%. При этом другой напиток - апельсиновый сок - снизился в стоимости за месяц на 13,7%. Также на 4,9% подорожали сахар и соевые бобы.

Кроме продовольствия, цены выросли и на металлы. Более всего в мире подорожал неодим - сразу на 20%, его применяют в производстве магнитов. Литий вырос на 9,2%, а молибден - на 7,7%.

В то же время в августе подешевели все основные энергоносители. Например, цена на бензин упала на 13,2%, на нефть сорта WTI - на 8,5%, а на сорт Brent - на 8%. К подешевевшим также можно отнести пиломатериалы (снижение на 19,2%) и медь (уменьшение цены на 18,3%). Статистические данные публикует РИА Новости, ознакомившись с данными Шанхайской биржи металлов, ICE Futures и CME Group.

Прежде эксперт допустил, что при росте стоимости сырья, но при укреплении рубля и снижении наценок в магазинах цены на кофе не изменятся.