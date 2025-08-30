МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самым подорожавшим товаром в мире стал кофе

Подорожали металлы, более всего неодим (на 20%), из которого производят магниты.
Дарина Криц 2025-08-30 08:57:55
© Фото: Evguenii MatveevRussian Look Global Look Press

В августе цены на кофе продемонстрировали рост повсеместно во всем мире. Так сорт робуста увеличился в цене в полтора раза, а арабика - на 29%. При этом другой напиток - апельсиновый сок - снизился в стоимости за месяц на 13,7%. Также на 4,9% подорожали сахар и соевые бобы.

Кроме продовольствия, цены выросли и на металлы. Более всего в мире подорожал неодим - сразу на 20%, его применяют в производстве магнитов. Литий вырос на 9,2%, а молибден - на 7,7%.

В то же время в августе подешевели все основные энергоносители. Например, цена на бензин упала на 13,2%, на нефть сорта WTI - на 8,5%, а на сорт Brent - на 8%. К подешевевшим также можно отнести пиломатериалы (снижение на 19,2%) и медь (уменьшение цены на 18,3%). Статистические данные публикует РИА Новости, ознакомившись с данными Шанхайской биржи металлов, ICE Futures и CME Group.

Прежде эксперт допустил, что при росте стоимости сырья, но при укреплении рубля и снижении наценок в магазинах цены на кофе не изменятся.

#в стране и мире #кофе #биржа #повышение цен #снижение стоимости #индекс удорожания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 