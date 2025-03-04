Эксперт оценил сообщения о сильном подорожании кофе к концу года

На данный момент нельзя точно сказать, как в России в течение года будет меняться стоимость кофе. Об этом в беседе со «Звездой» заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он отметил, что на цены влияют факторы, которые невозможно долгосрочно прогнозировать.

«Стоимость сырья, курс доллара и розничные наценки магазинов могут как резко нарастить розничную стоимость, так и понизить ее. При росте стоимости сырья, но при укреплении рубля и при снижении наценок в магазинах я допускаю, что цены не изменятся. Если увидим, что магазины продолжают наценивать тот же процент, как привыкли, зарабатывая на перепродаже кофе, если рубль вдруг развернется и начнет ослабляться, то и при таком высоком уровне цены, конечно, стоимость кофе увеличится. Эти вещи невозможно прогнозировать», - сказал собеседник.

Чантурия предположил, что те эксперты, которые дают прогнозы по изменениям цен на кофе, основываются на внутрикорпоративных сценариях.

«Но это не может распространяться на весь рынок. Рынок кофейный очень конкурентный. На нем очень огромное количество сильных игроков», - сказал он.

Ранее появилась информация, что в российских магазинах может значительно вырасти стоимость кофе. К концу текущего года цены якобы увеличатся на 30-40%.