Апелляционный суд США признал незаконными пошлины Трампа

Апелляционный суд США признал незаконными большинство введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Согласно заключению суда, глава государства не имел права вводить пошлины так, как он это сделал.

«Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает полномочия по введению тарифов, пошлин и т.п., а также полномочия по налогообложению», - передает пояснение ведомства РИА Новости.

Сам Трамп заявил, что решение суда ошибочно. Он также напомнил, что до рассмотрения вопроса в Верховном суде все тарифы остаются прежними. По словам Трампа, отмена введенных им пошлин может стать «полной катастрофой для страны».

Ранее президент США пообещал ввести новые пошлины в отношении некоторых стран. Речь идет о государствах, которые вводят ограничения для американских технологических корпораций.