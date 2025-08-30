МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Апелляционный суд США признал незаконными пошлины Трампа

Согласно заключению апелляционного суда, вводить пошлины так, как это сделал Трамп, было нельзя.
Анастасия Бобылева 2025-08-30 05:36:20
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Апелляционный суд США признал незаконными большинство введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Согласно заключению суда, глава государства не имел права вводить пошлины так, как он это сделал.

«Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает полномочия по введению тарифов, пошлин и т.п., а также полномочия по налогообложению», - передает пояснение ведомства РИА Новости.

Сам Трамп заявил, что решение суда ошибочно. Он также напомнил, что до рассмотрения вопроса в Верховном суде все тарифы остаются прежними. По словам Трампа, отмена введенных им пошлин может стать «полной катастрофой для страны».

Ранее президент США пообещал ввести новые пошлины в отношении некоторых стран. Речь идет о государствах, которые вводят ограничения для американских технологических корпораций.

#Экономика #сша #Дональд Трамп #пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 