Трамп пообещал ввести новые пошлины против ряда стран

Американский лидер подчеркнул, что принимает эти меры в адрес государств, угрожающих технологическим компаниям США.
Глеб Владовский 2025-08-26 05:10:09
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд трамп пригрозил ввести новые пошлины в отношении стран, которые вводят ограничения против американских технологических корпораций. Такое заявление он сделал в соцсетях.

«Если эти дискриминационные меры не будут устранены, то я, как президент Соединенных Штатов, введу значительные дополнительные пошлины на экспорт этих стран в США», - написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что будет противостоять государствам, которые «нападают» на технологические компании США.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении дополнительной торговой пошлины в размере 25% на импортируемые товары из Индии. В качестве причины такого шага власти США назвали продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

