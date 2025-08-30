Пентагон: США могут отправить Киеву запчасти для Patriot на 180 млн долларов

Госдеп США одобрил вероятную поставку Киеву запчастей для ЗРК Patriot на сумму почти в 180 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Госдеп принял решение одобрить возможную продажу Украине запчастей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 млн долларов», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что киевскому режиму расширят услуги спутниковой связи в терминалах компании Starlink. Общая сумма сделки составит 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Возможную сделку оценили в 825 миллионов долларов.