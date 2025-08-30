МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон: США могут отправить Киеву запчасти для Patriot на 180 млн долларов

Ожидается также оказание услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов.
Глеб Владовский 2025-08-30 06:08:39
© Фото: defense.gov

Госдеп США одобрил вероятную поставку Киеву запчастей для ЗРК Patriot на сумму почти в 180 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Госдеп принял решение одобрить возможную продажу Украине запчастей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 млн долларов», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что киевскому режиму расширят услуги спутниковой связи в терминалах компании Starlink. Общая сумма сделки составит 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Возможную сделку оценили в 825 миллионов долларов.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #зрк patriot #starlink
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 