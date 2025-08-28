МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Волгоградской области приостановили движение поездов из-за атаки дронов

Упавшие обломки беспилотника привели к возгоранию одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал.
Дарина Криц 2025-08-28 06:22:40
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

В Волгоградской области приостановлено движение поездов, в частности, через станцию Петров Вал в Камышинском районе. Сбой в расписании связан с падением обломков украинского беспилотника, который привел к пожару в прилегающем к станции здании, не связанном с пассажирской инфраструктурой, уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Как заявил глава региона Андрей Бочаров, силы противовоздушной обороны МО РФ отражают массовую атаку вражеских объектов.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области», - написал он в телеграм-канале.

Губернатор Бочаров добавил, что пожар уже потушили, а из-за ЧП никто не пострадал. Кроме того, специалисты изучают инфраструктуру. Возможна задержка пассажирских поездов.

#в стране и мире #пожар #Волгоградская область #ЧП #атака БПЛА #движение поездов #остановили движение #Петров Вал
