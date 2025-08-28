В Волгоградской области приостановили движение поездов из-за атаки дронов

В Волгоградской области приостановлено движение поездов, в частности, через станцию Петров Вал в Камышинском районе. Сбой в расписании связан с падением обломков украинского беспилотника, который привел к пожару в прилегающем к станции здании, не связанном с пассажирской инфраструктурой, уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Как заявил глава региона Андрей Бочаров, силы противовоздушной обороны МО РФ отражают массовую атаку вражеских объектов.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области», - написал он в телеграм-канале.

Губернатор Бочаров добавил, что пожар уже потушили, а из-за ЧП никто не пострадал. Кроме того, специалисты изучают инфраструктуру. Возможна задержка пассажирских поездов.