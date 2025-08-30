Вторая за субботу сильная вспышка произошла на Солнце

Вторая за субботу, 30 августа, сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

«30 августа в 18:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4197 (S17W07) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 25 минут», - говорится в заявлении.

Предыдущая вспышка M1.3 произошла в группе пятен 4195.

Как правило, вспышки на Солнце сопровождаются выбросами плазмы. Именно они провоцируют магнитные бури, которые не только могут вызвать плохое самочувствие и недомогание у людей, но и перебои в работе электронных устройств.

Ранее старший научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что Земля находится в фазе повышенной солнечной активности.