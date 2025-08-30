МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вторая за субботу сильная вспышка произошла на Солнце

Выброс плазмы может спровоцировать сильные магнитные бури.
Константин Денисов 2025-08-30 22:15:41
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вторая за субботу, 30 августа, сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

«30 августа в 18:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4197 (S17W07) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 25 минут», - говорится в заявлении.

Предыдущая вспышка M1.3 произошла в группе пятен 4195.

Как правило, вспышки на Солнце сопровождаются выбросами плазмы. Именно они провоцируют магнитные бури, которые не только могут вызвать плохое самочувствие и недомогание у людей, но и перебои в работе электронных устройств.

Ранее старший научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что Земля находится в фазе повышенной солнечной активности.

#в стране и мире #Земля #вспышка #солнце #геомагнитный фон
