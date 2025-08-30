МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Будут сбои и обострения: ученый об угрозе вспышек в области Солнца 4197

Астроном Гончаров: Земля находится в фазе повышенной солнечной активности.
Дима Иванов 2025-08-30 15:00:53
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

Земля сейчас находится в фазе повышенной солнечной активности, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. На поверхности Солнца образуются группы пятен и активные области, где накапливается энергия. Эта энергия может высвобождаться в виде корональных выбросов масс, протуберанцев и потоков частиц, часть из которых направляется к Земле.

Так старший научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров прокомментировал «Звезде» предупреждение ИКИ РАН, что активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и теперь представляет наибольшую опасность для Земли за всё время своего существования.

Словам Гоначарова текущий пик солнечной активности пока не превосходит по мощности события 2014 года, а в 19-20 веках фиксировались и более значительные явления. Тем не менее, солнечные вспышки могут вызывать серьезные последствия: от сбоев в работе электроники до болезней и обострения психических расстройств.

"Солнечная активность влияет на все. Голова болит, электроника выходит из строя, происходит обострение психических и хронических заболеваний ", – сказал эксперт.

Ранее ученые ИКИ РАН предупредили о возможных мощных вспышках класса X на Солнце после выхода активной области звезды 4197 на линию с Землей.

#космос #солнце #астрономия #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 