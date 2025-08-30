Будут сбои и обострения: ученый об угрозе вспышек в области Солнца 4197

Земля сейчас находится в фазе повышенной солнечной активности, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. На поверхности Солнца образуются группы пятен и активные области, где накапливается энергия. Эта энергия может высвобождаться в виде корональных выбросов масс, протуберанцев и потоков частиц, часть из которых направляется к Земле.

Так старший научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров прокомментировал «Звезде» предупреждение ИКИ РАН, что активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и теперь представляет наибольшую опасность для Земли за всё время своего существования.

Словам Гоначарова текущий пик солнечной активности пока не превосходит по мощности события 2014 года, а в 19-20 веках фиксировались и более значительные явления. Тем не менее, солнечные вспышки могут вызывать серьезные последствия: от сбоев в работе электроники до болезней и обострения психических расстройств.

"Солнечная активность влияет на все. Голова болит, электроника выходит из строя, происходит обострение психических и хронических заболеваний ", – сказал эксперт.

Ранее ученые ИКИ РАН предупредили о возможных мощных вспышках класса X на Солнце после выхода активной области звезды 4197 на линию с Землей.