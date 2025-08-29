В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера ячейки ИГ* в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации Мухаммеда Абд аль-Азиза Абу Зубайды, возглавлявшего палестинскую ячейку террористической группировки ИГ* в секторе Газа.

Операция была проведена в районе лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора.

По данным ЦАХАЛ, Абу Зубайда занимал высшую должность в ИГ* в этом регионе и отвечал за разработку стратегии, планирование и координацию деятельности организации на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и на Синайском полуострове.

В армии отметили, что ИГ* активно участвовала в боевых действиях против израильских войск в секторе Газа, занималась переброской военной техники и сбором средств для финансирования терроризма из Западного берега в Газу.

ЦАХАЛ также заявила о намерении продолжать борьбу с террористическими группировками в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсуждается вопрос о формировании в Сирии демилитаризованной зоны к югу от Дамаска.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.