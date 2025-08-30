МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Axios: в США винят Европу в закулисном затягивании конфликта на Украине

По мнению американских властей, некоторые европейские лидеры ведут двойную игру.
Константин Денисов 2025-08-30 21:29:38
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

В США подозревают некоторых европейских лидеров в тмайном умышленном затягивании конфликта на Украине. Об этом сообщает Axios.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и закулисно поддерживать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая на то, что Америка будет нести на себе все расходы», - приводит издание слова одного из высокопоставленных чиновников Белого дома.

По его мнению, несколько европейских политиков высокого уровня публично поддерживают усилия Дональда Трампа по урегулированию ситуации, однако затем в кулуарах подстрекают Киев к эскалации.

При этом в Вашингтоне уверены, что ЕС добьется лишь окончательного поражения в случае принятия решения о дальнейшей эскалации, поскольку без США не сможет поддерживать Киев на должном уровне.

В то же время, в Белом доме попросили составить список возможных санкций Европы против России, а также вторичных санкций против ее партнеров.

Ранее Трамп заявил, что американских войск не будет на Украине.

