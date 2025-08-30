Путин заявил, что Россия и Китай единым фронтом выступают против санкций

Россия и Китай вместе выступают против введения санкций. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле», - подчеркнул он в интервью агентству Xinhua.

Глава государства отметил, что эти ограничения препятствуют социально-экономическому развитию государств БРИКС и планеты в целом. Кроме того, необходимо увеличить роль самого Объединения для решения важных проблем современности.

Ранее Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китая достигло крайне высокого уровня. Ожидается, что в ходе визита российского лидера в Китай главы обоих государств обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества. Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ и Китай желают реформы МВФ и Всемирный банк.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций. Путин также примет в нем участие.