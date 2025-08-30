МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что Россия и Китай единым фронтом выступают против санкций

Российский лидер отметил, что необходимо повышать роль БРИКС в решении острых проблем современности.
Глеб Владовский 2025-08-30 02:31:10
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Россия и Китай вместе выступают против введения санкций. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле», - подчеркнул он в интервью агентству Xinhua.

Глава государства отметил, что эти ограничения препятствуют социально-экономическому развитию государств БРИКС и планеты в целом. Кроме того, необходимо увеличить роль самого Объединения для решения важных проблем современности.

Ранее Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китая достигло крайне высокого уровня. Ожидается, что в ходе визита российского лидера в Китай главы обоих государств обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества. Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ и Китай желают реформы МВФ и Всемирный банк.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций. Путин также примет в нем участие.

#Китай #Россия #санкции #Владимир Путин #Си Цзиньпин #брикс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 