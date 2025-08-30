МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин сообщил, что Россия и Китай хотят реформ МВФ и Всемирного банка

По словам российского лидера, финансовые инструменты должны быть в равной степени доступны всем странам.
Анастасия Бобылева 2025-08-30 01:40:26
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка. По его словам, финансовые инструменты должны быть в равной степени доступны всем странам.

«С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран», - отметил президент.

Китай и Россия хотят прогресса «на благо всего человечества», подчеркнул он. Для этого, по мнению президента, нужно сделать так, чтобы финансовая сфера не использовалась как инструмент для действий, противоречащих интересом мирового большинства и служащих неоколониальным целям.

Также в рамках интервью Путин заявил о желании Москвы и Пекина реформировать ООН. Он предложил включить в Совет безопасности организации страны Азии, Африки и Латинской Америки.

#Китай #Россия #в стране и мире #МВФ #Владимир Путин #кнр #всемирный банк
