Путин сообщил, что Россия и Китай хотят реформ МВФ и Всемирного банка

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка. По его словам, финансовые инструменты должны быть в равной степени доступны всем странам.

«С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран», - отметил президент.

Китай и Россия хотят прогресса «на благо всего человечества», подчеркнул он. Для этого, по мнению президента, нужно сделать так, чтобы финансовая сфера не использовалась как инструмент для действий, противоречащих интересом мирового большинства и служащих неоколониальным целям.

Также в рамках интервью Путин заявил о желании Москвы и Пекина реформировать ООН. Он предложил включить в Совет безопасности организации страны Азии, Африки и Латинской Америки.