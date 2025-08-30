Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СК

На портале правовых актов опубликовано распоряжение президента РФ Владимира Путина о продлении срока государственной службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

27 августа Бастрыкину исполнилось 72 года. Согласно законодательству, предельный возраст для государственной службы составляет 65 лет, но для руководителей государственных структур он может быть увеличен до 70 лет. После достижения этого возраста президент РФ имеет право ежегодно продлевать срок службы чиновника.

В прошлом году срок службы Бастрыкина уже был продлен и истекал в день его рождения - 27 августа.