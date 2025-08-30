МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СК

В прошлом году срок службы председателя СК уже был продлен и истекал в день его 72-летия.
Дима Иванов 2025-08-30 20:16:23
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

На портале правовых актов опубликовано распоряжение президента РФ Владимира Путина о продлении срока государственной службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

27 августа Бастрыкину исполнилось 72 года. Согласно законодательству, предельный возраст для государственной службы составляет 65 лет, но для руководителей государственных структур он может быть увеличен до 70 лет. После достижения этого возраста президент РФ имеет право ежегодно продлевать срок службы чиновника.

В прошлом году срок службы Бастрыкина уже был продлен и истекал в день его рождения - 27 августа.

