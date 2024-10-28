Путин продлил срок службы председателю СК РФ Бастрыкину

Российский президент Владимир Путин продлил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, срок федеральной госслужбы председателю СК был продлен до 27 августа следующего года. Распоряжение глава государства подписал сегодня, 28 октября.

Напомним, в начале месяца в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий президенту продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70-летнего возраста.

В минувшем августе Александру Бастрыкину исполнился 71 год.