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Путин продлил срок службы председателю СК РФ Бастрыкину

Срок федеральной государственной службы продлен до 27 августа 2025 года.
Сергей Лебедев 2024-10-28 11:15:45
© Фото: Russian Investigative Committee, via Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин продлил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, срок федеральной госслужбы председателю СК был продлен до 27 августа следующего года. Распоряжение глава государства подписал сегодня, 28 октября.

Напомним, в начале месяца в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий президенту продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70-летнего возраста.

В минувшем августе Александру Бастрыкину исполнился 71 год. 

#в стране и мире #Владимир Путин #Следственный комитет #Президент #СК РФ #Александр Бастрыкин #госслужба
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