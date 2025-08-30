Путин оценил искреннее желание Си Цзиньпина развивать отношения с РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России ценят желание председателя КНР Си Цзиньпина укреплять отношения между Пекином и Москвой. Об этом он сказал в ходе интервью агентству «Синьхуа».

«В России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной», - считает Путин.

Он также отметил, как бережно Си Цзиньпин относится к истории своей страны. По мнению российского лидера, для Китая важно, чтобы именно такой человек находился у власти в нынешней сложной международной обстановке.

Также на интервью Владимир Путин отметил прогресс в экономических отношениях России и Китая. По его словам, сейчас они вышли на «небывало высокий уровень».