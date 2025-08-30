МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин оценил искреннее желание Си Цзиньпина развивать отношения с РФ

Также российский лидер отметил, как бережно председатель КНР относится к истории собственной страны.
Анастасия Бобылева 2025-08-30 02:12:05
© Фото: The Kremlin Moscow, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России ценят желание председателя КНР Си Цзиньпина укреплять отношения между Пекином и Москвой. Об этом он сказал в ходе интервью агентству «Синьхуа».

«В России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной», - считает Путин.

Он также отметил, как бережно Си Цзиньпин относится к истории своей страны. По мнению российского лидера, для Китая важно, чтобы именно такой человек находился у власти в нынешней сложной международной обстановке.

Также на интервью Владимир Путин отметил прогресс в экономических отношениях России и Китая. По его словам, сейчас они вышли на «небывало высокий уровень».

#Китай #Россия #в стране и мире #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #Сотрудничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 