Путин: экономические отношения РФ и Китая достигли небывалого уровня

По словам президента, товарооборот между странами вырос на 100 миллиардов долларов за последние несколько лет.
Анастасия Бобылева 2025-08-30 01:09:53
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая достигли крайне высокого уровня. Он сказал об этом в интервью агентству «Синьхуа».

«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств - внешнеторговых партнеров Китая», - подчеркнул президент.

По его словам, РФ лидирует среди экспортеров нефти и газа в КНР. По трубопроводу «Сила Сибири» с 2019 года прошло более 100 миллиардов кубометров природного газа, а в 2027 году планируется запустить еще одну газовую магистраль. Помимо этого, страны сотрудничают по проектам, связанным со сжиженным природным газом (СПГ).

Путин упомянул и поставки российского мяса - свинины и говядины - в Китай. Также страны сотрудничают в сфере промышленности - производство китайских автомобилей и бытовой техники локализовывают в России.

«Словом, экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений», - подытожил он.

Во время визита в КНР лидеры обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут беседу в формате «за чашкой чая» в узком составе во время визита в Пекин. С российской стороны к переговорам присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

#Китай #Россия #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин
