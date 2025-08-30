В МИД РФ раскритиковали доклад США по правам человека в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала доклад США о нарушении прав человека в России. Об этом она сообщила пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями «военных преступлений и преступлений против человечности», «пытках и незаконных убийствах украинских граждан», «принудительной депортации украинцев в Россию», а также «использовании детей в вооруженном конфликте», - сказала Захарова.

По ее мнению, такой подход остался еще со времен администрации Джо Байдена. Дипломат выразила надежду на то, что при Дональде Трампе таких инсинуаций не будет.

Также Захарова ждет отказа США от роли глобального защитника прав и свобод человека во всем мире.

Ранее Захарова отправила канцлера ФРГ Фридриха Мерца к психиатрам за слова о России.