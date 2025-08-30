МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова отправила Мерца к психиатрам за слова о России

Канцлер ФРГ обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Берлина.
Константин Денисов 2025-08-30 16:35:53
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Москва вмешивается во внутренние дела ФРГ через соцсети.

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», - сказала Захарова «Известиям».

Ранее Мерц признал, что Германия уже фактически является участником конфликта с Россией, однако переложил ответственность за это на Москву.

Захарова добавила, что Берлин, наоборот, допускает эскалацию конфликта путем продолжения снабжения Киева оружием.

Ранее Мерц заявил об опасности использования активов России.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 