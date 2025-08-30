Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Москва вмешивается во внутренние дела ФРГ через соцсети.

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», - сказала Захарова «Известиям».

Ранее Мерц признал, что Германия уже фактически является участником конфликта с Россией, однако переложил ответственность за это на Москву.

Захарова добавила, что Берлин, наоборот, допускает эскалацию конфликта путем продолжения снабжения Киева оружием.

Ранее Мерц заявил об опасности использования активов России.