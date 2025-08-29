МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: Путин и Си проведут встречу в Пекине «за чашкой чая»

Лидеры России и Китая проведут переговоры в узком составе.
Дима Иванов 2025-08-29 18:03:06
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут беседу в формате «за чашкой чая» в узком составе во время визита в Пекин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, к переговорам с российской стороны присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков.

Кроме того, прорабатывается возможность двусторонней встречи Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ушаков уточнил, что китайская сторона и представители КНДР подтвердили участие Ким Чен Ына в торжественных мероприятиях 3 сентября.

Он также отметил, что на параде Путин займет место справа от Си Цзиньпина, а лидер КНДР - слева.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября организует военный парад с участием иностранных лидеров. Он пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

#Китай #Ким Чен Ын #Владимир Путин #Си Цзиньпин #саммит шос
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 