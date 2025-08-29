Ушаков: Путин и Си проведут встречу в Пекине «за чашкой чая»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут беседу в формате «за чашкой чая» в узком составе во время визита в Пекин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, к переговорам с российской стороны присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков.

Кроме того, прорабатывается возможность двусторонней встречи Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ушаков уточнил, что китайская сторона и представители КНДР подтвердили участие Ким Чен Ына в торжественных мероприятиях 3 сентября.

Он также отметил, что на параде Путин займет место справа от Си Цзиньпина, а лидер КНДР - слева.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября организует военный парад с участием иностранных лидеров. Он пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.