Психолог дала совет, как помочь детям справиться с тревогой 1 сентября

Психолог Екатерина Булгакова в беседе с RT рассказала, как помочь детям справиться с тревогой 1 сентября. По ее мнению, главное - это дать понять ребенку, что испытывать волнение накануне начала нового учебного года - это нормально.

«Ребенок может испытывать одновременно эйфорию и страх неудачи или отвержения сверстниками. Скажите ему: «Ты волнуешься, и это нормально». Назовите тревогу своим именем и разрешите ей быть», - сказала Булгакова.

По ее словам, дети могут испытывать страх от того, что будут отвергнуты своими одноклассниками.

Что касается первоклашек, то Булгакова посоветовала накануне 1 сентября прогуляться с ними возле школы, а также рассказать забавные истории из своей школьной жизни.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала об изменениях в московских школах с 1 сентября.