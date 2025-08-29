Ракова рассказала об изменениях в московских школах с 1 сентября

В московских школах планируют еще больше применять искусственный интеллект (ИИ). Например, в таких дисциплинах, как физика и информатика школьники смогут использовать ИИ-тренажеры, подобное уже есть для уроков математики и английского языка.

Согласно заявлению заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, с 1 сентября все родительские чаты переведут в национальный мессенджер MАХ, а для преподавателей запустят чат-бот, чтобы составлять программы, расписание и многое другое.

Кроме того, школа сама сможет принимать решение о внедрении формы, единственное условие - это соответствие ГОСТу. Изменения коснулись и расписания школьных дисциплин.

Так, в начальных классах появится математика с заданиями на логику и познание окружающего мира. В 5-7 классах введут дополнительный курс истории родного края. Ракова отметила, что оценки за поведение ставить не будут.

Немногим ранее в Российском обществе «Знание» поделились, что родители уже вовлечены в просвещение и сами проводят уроки детям по профориентации, по передаче знаний и мудрости от более опытных родителей к молодым. Это помогает выстроить правильную коммуникацию на старте, на входе в школу.