Расчеты РСЗО «Град» артиллерийского дивизиона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения разгромили командный пункт ВСУ в Сумской области. Кадры поражения опубликовало Минобороны РФ.

Замаскированный командный пункт в лесном массиве выявили операторы БПЛА. Расчеты артиллеристов-десантников получили координаты и выдвинулись на позицию. Они накрыли указанный квадрат залпом из «Градов» и уничтожили цель. Это подтвердили кадры объективного контроля, снятые с дрона. Выполнив задачу, бойцы оперативно сменили позиции.

Расчеты «Градов» постоянно наносят сокрушительные удары по боевой технике и живой силе ВСУ. Подразделения беспилотной авиации выявляют группы противника, помогают оперативно навестись на цель и скорректировать артиллерию.

Ранее бойцы группировки «Восток» уничтожили минометную позицию и пункты управления и запуска ударных беспилотников ВСУ. Удары нанесла ствольная артиллерия.

