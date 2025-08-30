МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роспотребнадзор выявил второй случай заболевания лихорадкой чикунгунья

В ведомстве заверили, что эпидемия россиянам не грозит.
Константин Денисов 2025-08-30 15:31:17
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении второго завозного случая заболевания лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как с симптомами болезни был госпитализирован первый пациент, врачи забрали биоматериал у контактировавших с ним лиц.

В результате диагноз подтвердился у одного из них, а результаты анализов второго еще не готовы.

Ранее стало известно, что первый заболевший вернулся с отдыха в Шри-Ланке, где он был вместе с семьей.

Чикунгунью переносит отдельный вид комаров. Болезнь не является заразной. В Роспотребнадзоре заверили, что эпидемия России не грозит.

#Россия #Шри-Ланка #Роспотребсоюз #чикунгунья
