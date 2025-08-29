Роспотребнадзор выявил первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Российские специалисты зарегистрировали первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья. Инфицированный прибыл из Шри-Ланки после 10-дневного отдыха. На следующий день мужчина почувствовал недомогание и обратился за помощью.

В итоге его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. С помощью ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили вирус чикунгунья.

Прежде специалисты российской медицины предупреждали о рисках завоза лихорадки из других стран. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил «Звезде», что лихорадка чикунгунья, распространяющаяся в южных районах Китая, возникает из-за одноименного вируса, который разносят инфицированные комары.

Тогда он отметил, что в России нет такого вируса, который бы переносили эти насекомые. Но допустима ситуация, когда это заболевание привезут извне.