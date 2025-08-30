Активно поддерживающие власти Украины, в частности, Владимира Зеленского, политики в Европе неизбежно придут к отрезвлению. А затем страны захотят как-то оправдать свои действия и политику, которую проводили на протяжении последних лет. Таким прогнозом со «Звездой» поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его мнению, это проявится в заявлениях политиков о неосведомленности о всей ситуации, либо о том, что они были вовлечены в ситуативные процессы сегодняшнего дня. Так или иначе, в Европе и на Западе неизбежно придут к дистанцированию от действий Зеленского, считает Новиков.

«Если будут прогрессивные силы, у них будет желание достойно оценить всю пагубность действий Зеленского. Если будут реакционные силы, у них будет желание списать на него неудачи того варианта политики, который бандеровский режим проводил до них, чтобы самим предстать в более выгодном для себя свете. И тогда, конечно, сложатся условия, либо абсолютно объективные, либо конъюнктурные, чтобы все изъяны и подноготную политики Зеленского вытащить на свет Божий и дать им правильную оценку», - отметил депутат Госдумы.

Прежде сообщалось. что в Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность влиянием конфликта на Украине на российских граждан. Но при этом руководство организации не в состоянии установить достоверность фактов атак киевского режима, заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.