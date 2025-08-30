МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме предрекли дистанцирование Запада от действий Зеленского

Правильную оценку действий Зеленского на Западе дадут, только если будут реакционные силы, тогда возникнет желание списать на него неудачи политики бандеровского режима.
Марина Крижановская 2025-08-30 13:59:45
© Фото: Thomas KoehlerPhotothek Media Lab Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Активно поддерживающие власти Украины, в частности, Владимира Зеленского, политики в Европе неизбежно придут к отрезвлению. А затем страны захотят как-то оправдать свои действия и политику, которую проводили на протяжении последних лет. Таким прогнозом со «Звездой» поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его мнению, это проявится в заявлениях политиков о неосведомленности о всей ситуации, либо о том, что они были вовлечены в ситуативные процессы сегодняшнего дня. Так или иначе, в Европе и на Западе неизбежно придут к дистанцированию от действий Зеленского, считает Новиков.

«Если будут прогрессивные силы, у них будет желание достойно оценить всю пагубность действий Зеленского. Если будут реакционные силы, у них будет желание списать на него неудачи того варианта политики, который бандеровский режим проводил до них, чтобы самим предстать в более выгодном для себя свете. И тогда, конечно, сложатся условия, либо абсолютно объективные, либо конъюнктурные, чтобы все изъяны и подноготную политики Зеленского вытащить на свет Божий и дать им правильную оценку», - отметил депутат Госдумы.

Прежде сообщалось. что в Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность влиянием конфликта на Украине на российских граждан. Но при этом руководство организации не в состоянии установить достоверность фактов атак киевского режима, заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

