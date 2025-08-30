МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что РФ и Китай выступают за реформирование ООН

По его словам, в Совбез ООН следует включить страны Глобального Юга.
Анастасия Бобылева 2025-08-30 01:18:21
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Россия и Китай выступают за реформирование ООН, что позволит восстановить авторитет организации в мире. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству «Синьхуа».

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям», - подчеркнул он.

В частности, по словам Владимира Путина, следует придать Совету Безопасности более демократический характер. Для этого в его состав можно включить новых участников - государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом российский лидер подчеркнул, что любые изменения нужно тщательно продумать.

В преддверии поездки Путина в Китай состоялось его интервью агентству «Синьхуа». В его рамках президент РФ заявил, что экономические отношения между Китаем и Россией сейчас достигли «небывало высокого уровня».

#Китай #Россия #кнр #Совбез ООН #Совет безопасности #Глобальный Юг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 