Путин заявил, что РФ и Китай выступают за реформирование ООН

Россия и Китай выступают за реформирование ООН, что позволит восстановить авторитет организации в мире. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству «Синьхуа».

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям», - подчеркнул он.

В частности, по словам Владимира Путина, следует придать Совету Безопасности более демократический характер. Для этого в его состав можно включить новых участников - государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом российский лидер подчеркнул, что любые изменения нужно тщательно продумать.

В преддверии поездки Путина в Китай состоялось его интервью агентству «Синьхуа». В его рамках президент РФ заявил, что экономические отношения между Китаем и Россией сейчас достигли «небывало высокого уровня».