МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: спорт должен быть максимально огражден от политизации

Российский лидер поблагодарил Китай за сотрудничество в этой сфере.
Глеб Владовский 2025-08-30 01:28:08
© Фото: IMAGO, Andre Weening, Globallookpress

Сфера спорта должна быть максимально ограждена от политики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации», - подчеркнул российский лидер в интервью агентству Xinhua.

Глава государства также поблагодарил партнеров из Китая за сотрудничество в сфере спорта. Он также отметил, что работа обоих государств в этой отрасли дала высокие результаты. В качестве примеров российский лидер привел участие Пекина в организации, в том числе, «Игр будущего», Игр стран БРИКС.

Ранее Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китая достигло крайне высокого уровня. Ожидается, что в ходе визита российского лидера в Китай главы обоих государств обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.

#Спорт #Китай #в стране и мире #Владимир Путин #политизация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 