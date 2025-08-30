Путин: спорт должен быть максимально огражден от политизации

Сфера спорта должна быть максимально ограждена от политики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации», - подчеркнул российский лидер в интервью агентству Xinhua.

Глава государства также поблагодарил партнеров из Китая за сотрудничество в сфере спорта. Он также отметил, что работа обоих государств в этой отрасли дала высокие результаты. В качестве примеров российский лидер привел участие Пекина в организации, в том числе, «Игр будущего», Игр стран БРИКС.

Ранее Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китая достигло крайне высокого уровня. Ожидается, что в ходе визита российского лидера в Китай главы обоих государств обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.