Силы ПВО за четыре часа уничтожили 18 беспилотников над Крымом

Этой ночью противник уже направлял на нашу страну более 80 своих беспилотников.
2025-08-30 12:56:42
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Pres

Российские военнослужащие непрерывно мониторят воздушное пространство на предмет исходящих от киевского режима угроз. За прошедшие четыре часа силы ПВО ликвидировали 20 беспилотников ВСУ, большая часть которых сбиты над Республикой Крым. Еще два вражеских объекта уничтожили над территорией Смоленской областью.

«Тридцатого августа т.г. в период с 7.00 до 11.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в пресс-службе МО РФ.

Минувшей ночью за девять часов дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку 86 летательных аппаратов ВСУ атаковать территорию нашей страны.

Более половины из них - 45 БПЛА - упали над территорией Крыма и водами Черного моря. В то же время над Ростовской областью и Краснодарским краем суммарно ликвидированы 24 дрона противника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны РФ #Смоленская область #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
