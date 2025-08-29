Бойцы группировки «Центр» показали кадры освобождения поселка Первое мая

Военнослужащие 30-ой отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» показали, как освобождают поселок Первое Мая в Донецкой Народной Республике. Кадры ударов наших бойцов по позициям ВСУ опубликовало Минобороны России.

При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, они уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. В этом им помогали операторы БПЛА, которые вели разведку с воздуха и наносили удары по технике и боевикам.

Первое Мая является пригородом Красноармейска с юго-запада. Рядом с поселком проходит автодорога, которая соединяет город с Днепропетровской областью и северной частью республики.

Ранее сообщалось, что наши военнослужащие освободили Первое мая. В ходе боев за населенный пункт они уничтожили РЛС, пункты управления и места сборки дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.