Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ Shark-M на высоте трех километров

Разведчик-корректировщик высокоточного вооружения украинских националистов шел на высоте более 3 километров.
2025-08-30 11:12:33
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет боевой группы по ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» протаранил беспилотник ВСУ Shark-M. Кадры поражения высотного беспилотного разведчика-корректировщика противника показало Министерство обороны России.

Украинский дрон летел в районе населенного пункта Гольмовский в ДНР на высоте более 3 километров. Однако, это не помешало оператору догнать и поразить цель.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над Крымом и Черным морем сбили 45 украинских беспилотников. Всего над российской территорией сбили и перехватили 86 дронов ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #дрон #Рубикон #Shark-M
