Расчеты «Мста-С» сровняли с землей опорники ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащие группировки «Восток» применили осколочно-фугасные снаряды.
2025-08-30 05:54:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы БПЛА выявили укрепленные огневые точки и блиндажи ВСУ, скрытые в лесополосах. Полученные координаты были оперативно переданы артиллеристам. Расчеты самоходных гаубиц нанесли серию прицельных ударов осколочно-фугасными снарядами», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что в результате серии прицельных ударов, уничтожены не только блиндажи и укрытия, но и живая сила противника.

Ранее артиллеристы рассказали, почему называют снаряды «огурчиками».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВСУ #Мста-С #Днепропетровская область #опорники
