Расчеты «Мста-С» сровняли с землей опорники ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Операторы БПЛА выявили укрепленные огневые точки и блиндажи ВСУ, скрытые в лесополосах. Полученные координаты были оперативно переданы артиллеристам. Расчеты самоходных гаубиц нанесли серию прицельных ударов осколочно-фугасными снарядами», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что в результате серии прицельных ударов, уничтожены не только блиндажи и укрытия, но и живая сила противника.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
