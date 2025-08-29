Наши бойцы продолжают наступать в ДНР и Днепропетровской области. Помогают им прорывать оборону противника расчеты самоходных гаубиц «Мста-С».

Произведено уже около двух тысяч выстрелов. Уничтожена натовская техника, в том числе, Leopard, «Козак», «Три семерки». От того же немецкого танка до груды металла - всего один выстрел «огурчиком» из гаубицы «Мста-С». Так работают артиллеристы группировки войск «Центр». За четыре месяца обездвижены десятки машин ВСУ.

Самоходная гаубица бьет 152-миллиметровыми снарядами: они эффективно разбивают как бронетехнику, так и бетонированные укрепления боевиков. Предельный вес заряда - 12 килограмм, но часто он меньше: все зависит от расстояния до цели.

«Свой боекомплект мы называем по-другому - "огурчики". Чтобы замаскировать, мол, машина выехала с огурчиками к вам, чтобы враг, если прослушивает, не понял, что к нему едет», - рассказал наводчик Алексей Дзюба.

За плечами расчета опыт успешных боев за Авдеевку и Селидово. Тем же составом работают до сих пор. Стреляет расчет с открытой огневой позиции. До подразделений ВСУ - 13 километров.

Скорострельность орудия - девять выстрелов в минуту. Полный боекомплект гаубицы - 22 снаряда. Но для того, чтобы выполнить задачу, бойцам потребовалось семь.

«Боится противник нашу "Мсту", уважает, я думаю... Они даже охотятся за нами. По перехватам много раз было сказано, что за нами идет охота», - рассказал заместитель командира взвода Виталий Хайрулин.

Подразделения группировки войск «Центр» за неделю уничтожили больше 2 500 украинских боевиков и почти 60 единиц военной техники.