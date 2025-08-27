Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить действующие карательные меры блока против Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который, как ожидается, пока будет сосредоточен в основном на тех, кого в Европе считают ответственными за перемещение украинских детей в РФ.

Как ранее отметил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, перемещенных на территорию РФ украинских детей десятки - их не похитили, а эвакуировали из зоны боевых действий.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене в конце этой недели и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники издания.

Ожидается, что министры обсудят применение так называемого инструмента борьбы с обходом санкций, принятого в 2023 году, но до сих пор не использовавшегося. Этот инструмент может запретить экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые, как считается, способствуют обходу санкций.

Главы МИД ЕС также рассматривают возможность введения дополнительных санкций, направленных против российского нефтегазового и финансового секторов, а также дополнительных ограничений импорта и экспорта российских товаров. Эти обсуждения пройдут в неформальной обстановке и не будут специально посвящены новому пакету санкций.

ЕС исторически выступал против введения вторичных санкций, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации Трампа. Готовя новый пакет санкций против России, ЕС, вероятно, достиг предела своих возможностей в отношении санкций, направленных непосредственно против России, отметили в Bloomberg.

Сегодня, 27 августа, официально вступили в силу 50-процентные торговые пошлины США в отношении Индии. Вашингтон обосновал повышение тарифных ставок тем, что Нью-Дели закупает у Москвы нефть.