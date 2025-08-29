ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене

Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены», - сообщили в ведомстве.

Жители Рыбинска и Ярославля по своей инициативе связались с представителями украинских спецслужб. По заданию кураторов они собирали информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области и передавали ее украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Расследование в настоящий момент продолжается.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила поджог самолета в аэропорту Владикавказа. В отношении задержанного 25-летнего гражданина РФ возбудили сразу три уголовных дела.