ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене

Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены», - сообщили в ведомстве.
Жители Рыбинска и Ярославля по своей инициативе связались с представителями украинских спецслужб. По заданию кураторов они собирали информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области и передавали ее украинской стороне.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Расследование в настоящий момент продолжается.
Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила поджог самолета в аэропорту Владикавказа. В отношении задержанного 25-летнего гражданина РФ возбудили сразу три уголовных дела.
