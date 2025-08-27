ФСБ предотвратила поджог самолета в аэропорту Владикавказа

ФСБ России предотвратила теракт в аэропорту Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Сотрудниками ФСБ был задержан 25-летний гражданин РФ, который постоянно искал экстремистский контент в мессенджерах. В частности, его интересовали видео с пытками ВСУ российских военных.

Подозреваемый самостоятельно приобрел пиротехническое устройство и планировал поджечь самолет, однако был задержан.

Кроме того, он пытался склонить к соучастию в преступлении сотрудника авиационной безопасности.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Террористический акт», «Содействие террористической деятельности». Суд принял решение о его заключении под стражу.

Ранее силовики задержали россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе.