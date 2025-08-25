Вильфанд: лето тепло попрощается с москвичами в последние дни августа

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о погоде в Москве в заключительные выходные августа. По его словам, в столицу придет потепление.

«Уже температура в пятницу повысится, она будет в Москве 20-21 градус, по области - от 17 до 22. Такая температура уже будет около нормы, даже на полградуса выше нормы. А вот значительное, резкое повышение температуры прогнозируется в выходные дни 30 и 31 августа. Уже воздух действительно будет поступать непосредственно с юга», - сказал Вильфанд.

Ночные значения температур в эти дни будут колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов, а дневные составят 21-26 градусов тепла.

При этом в ближайшие дни в Москве будет прохладно. Ночью столбики термометров опустятся до +5, а днем не поднимутся выше +17 градусов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупреждала о том, что похолодание в столице может затянуться до сентября.