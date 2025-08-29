МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минпросвещения ограничило продолжительность школьного дня

По новым правилам, в частности, занятия должны начинаться не раньше 08.00 и заканчиваться не позже 19.00 при наличии второй смены.
Игнат Далакян 2025-08-29 09:00:58
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России установили единый режим работы школ за учебный день. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Министерства просвещения РФ.

Теперь, по новым правилам, занятия в образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 08.00 и заканчиваться не позже 19.00 при наличии второй смены. В агентстве отдельно отметили, что учеба 5-х и 9-х классов, а также классов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в первую смену. Такое решение призвано сделать условия для обучения школьников более комфортными и безопасными.

При этом в школе запрещаются нулевые уроки и учеба в три смены.

Новый учебный год будет начинаться 1 сентября и заканчиваться 26 мая. Обучение может проходить по четвертям или триместрам.

Ранее Министерство просвещения установило время для выполнения домашнего задания. По новым правилам, первоклассники на его выполнение должны тратить не более одного часа, ученики второго и третьего классов - не более полутора часов, а четвертого - двух часов. Соответствующий приказ был согласован с Роспотребнадзором.

#в стране и мире #школа #Минпросвещения #Школьники #Учеба #занятия
