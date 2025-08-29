МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Площадь пожара в Геленджике превысила 41 гектар

Силы МЧС России не прекращают борьбу с лесным пожаром в Геленджике Краснодарского края.
Дарина Криц 2025-08-29 07:59:17
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Экстренные службы Краснодарского края продолжают борьбу с лесным пожаром, разбушевавшимся в Геленджике. К настоящему времени его площадь возросла до 41,5 гектара.

Немногим ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что площадь пожара достигла 39 гектаров, а авиация за сутки уже сбросила не менее 69 тонн воды.

«За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды: три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды; 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 тонны воды», - говорится в заявлении ведомства.

К борьбе со стихией привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.

Напомним, пожар возник 28 августа, причиной стали обломки сбитых беспилотников, которые упали на территории леса недалеко от города. Из-за этого образовалось сразу три очага возгорания.

Из-за высокой скорости распространения огня 23 туриста, отдыхавшие на берегу Черного моря, не успели своевременно покинуть опасный регион и оказались в ловушке. Трагического исхода удалось избежать - вовремя прибывшие спасатели успели эвакуировать всех отдыхающих.

#пожар #Краснодарский край #МЧС РФ #ЧП #Геленджик #Борьба с пожаром
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 