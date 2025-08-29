Площадь пожара в Геленджике превысила 41 гектар

Экстренные службы Краснодарского края продолжают борьбу с лесным пожаром, разбушевавшимся в Геленджике. К настоящему времени его площадь возросла до 41,5 гектара.

Немногим ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что площадь пожара достигла 39 гектаров, а авиация за сутки уже сбросила не менее 69 тонн воды.

«За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды: три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды; 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 тонны воды», - говорится в заявлении ведомства.

К борьбе со стихией привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.

Напомним, пожар возник 28 августа, причиной стали обломки сбитых беспилотников, которые упали на территории леса недалеко от города. Из-за этого образовалось сразу три очага возгорания.

Из-за высокой скорости распространения огня 23 туриста, отдыхавшие на берегу Черного моря, не успели своевременно покинуть опасный регион и оказались в ловушке. Трагического исхода удалось избежать - вовремя прибывшие спасатели успели эвакуировать всех отдыхающих.