Площадь лесного пожара в Пшадском лесничестве увеличилась до 17 гектаров

Площадь лесного пожара в Пшадском лесничестве на Кубани достигла 17 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар начался сегодня утром из-за атаки украинских БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на территории лесного массива недалеко от Геленджика, вследствие чего образовалось сразу три очага возгорания.

Из-за высокой скорости распространения огня 23 туриста, отдыхавшие на берегу Черного моря, не успели своевременно покинуть опасный регион и оказались в ловушке. Трагического исхода удалось избежать - вовремя прибывшие спасатели успели эвакуировать всех отдыхающих.

Всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 27 единиц техники. В частности, к тушению возгорания привлекли самолет Бе-200 МЧС России.

Как сообщалось ранее, из-за высокого уровня опасности властями региона было принято решение об эвакуации близлежащей базы отдыха. Пункт временного пребывания людей был организован на базе местной сельской школы.