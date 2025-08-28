МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Боевики ВСУ попытались атаковать Россию 102 беспилотниками

Над Черным морем и территорией Крыма сбито 33 беспилотника соответственно. Еще 18 объектов уничтожили над Краснодарским краем и один дрон над Азовским морем.
2025-08-28 07:41:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За восемь часов минувшей ночи российские военнослужащие уничтожили 102 выпущенных боевиками ВСУ беспилотника. Ночную сводку предоставило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 по московскому времени 27 августа т.г. до 7.00 по московскому времени 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - уточнила пресс-служба министерства.

Наибольшее количество отраженных атак пришлись на черноморскую зону. Так, над Черным морем сбито 22 беспилотника и 11 над территорией Крыма. Еще 18 объектов противника уничтожили над Краснодарским краем и один дрон над Азовским морем.

Кроме того, 42 летательных объекта остановили над Ростовской и Самарской областями. Шесть беспилотников в Воронежской и Саратовской областях. В Волгоградской области уничтожены два вражеских БПЛА. Напомним, утром их атака на транспортную инфраструктуру региона привела к остановке движения поездов и пожару в техническом здании.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #силы пво #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
